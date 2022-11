Las Águilas todavía están de vacaciones, pero no descuidan el mercado de pases de cara al Torneo Clausura 2023.

La Selección Mexicana dio a conocer la lista de convocados para el Mundial Qatar 2022, en la que figuran varios elementos del América que seguramente tendrán seguimiento especial por parte de los aficionados azulcremas durante las próximas semanas.

La plantilla de las Águilas, mientras tanto, se encuentra de vacaciones antes de retomar los trabajos de pretemporada de cara el Torneo Clausura 2023. Todavía no hay incorporaciones confirmadas, pero ya suenan varios nombres con fuerza.

¿Qué dijo Henry Martín tras la convocatoria?

Tras confirmarse la convocatoria al Mundial Qatar 2022, Henry Martín publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que expresa su satisfacción por estar en la lista y la ilusión con el que afronta este nuevo reto en su carrera.

"Un sueño hecho realidad. No hay palabras para describir lo que siento por tener el privilegio de representar a México en una Copa del Mundo. Sin duda, este es el máximo sueño de un futbolista y poder realizarlo me llena de orgullo, porque he puesto toda mi dedicación, esfuerzo y compromiso para conseguirlo.

Agradezco a DIOS, a mi familia que es mi motor, a mis amigos, mis entrenadores, a mi club, a toda la afición y a cada una de las personas que han sido parte de este camino. Daré lo mejor de mí para poner el nombre de MÉXICO en lo más alto!", escribió el delantero.

Damm se burló de la sequía de Chivas

Durante sus vacaciones, Jürgen Damm publicó en su cuenta de Facebook una imagen de un nido grande y un usuario le comentó "esa foto es más grande que Chivas". El extremo no dejó pasar la oportunidad y se burló de Chivas con un polémico mensaje: "Muchísimo más, en la foto hay 5 títulos de liga en 12 años y Chivas tiene 2 en 45 años. Saludos".