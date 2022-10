Se acabaron los juegos del fin de semana, y con ello, la temporada regular del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El Club América ha navegado cómodamente en el superliderato y ahora aguardará en la mejor ubicación de los cuartos de final de la Liguilla, donde deberá terminar de dar el golpe de autoridad.

También quedaron definidos los cruces de la Reclasificación, y en el mundo azulcrema comenzará a especularse con el posible rival. Por otra parte, al América Femenil se le escapó insólitamente una victoria que prácticamente tenía asegurada en el Clásico Nacional, y perdió la oportunidad de afianzarse en los puestos de privilegio.

Empate en el Clásico Nacional y posición tras la J15

América Femenil había dominado y se imponía en el Estadio Akron ante Chivas de Guadalajara con dos goles de Kiana Palacios, pero el Rebaño le anotó en el tiempo de adición igual cantidad de tantos por medio de Kristal Rubi Soto y Angélica Torres, culminando el juego 2 a 2. Al acabar la jornada 15, las Azulcremas continúan en la cuarta colocación con 30 unidades.

Posibles rivales del América en cuartos de final de la Liguilla

Culminada la fase regular del Apertura 2022, quedaron conformados los cruces del Repechaje: Tigres vs Necaxa, Toluca vs Juárez, Cruz Azul vs León y Chivas vs Puebla. De estos ocho equipos, solamente cinco pueden enfrentar a las Águilas en la instancia de cuartos de final: Puebla (8°), Guadalajara (9°), León (10), FC Juárez (11) y Necaxa (12°).