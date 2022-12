América comenzó la segunda parte de su pretemporada de cara a llegar de la mejor manera al Clausura 2023 de la Liga MX. El conjunto del Tano Ortiz llegó a Cancún sin ausencias prevista para su preparación.

Por otro lado, el equipo Azulcrema tuvo tres ausencias de importantes de cara a los trabajos que se llevarán adelante en la costa mexicana. A su vez, mientras que se habla de la posible salida de Guillermo Ochoa, informan que Óscar Jiménez escuchará ofertas si renueva el portero del Tri con las Águilas.

América llegó a Cancún con tres ausentes

Como decíamos, América inicio su segunda parte de la pretemporada en Cancún y tuvo a gran parte de la plantilla, pero hubo tres ausentes. Se trata de los futbolistas que estuvieron en Qatar 2022. Por un lado, Guillermo Ochoa, quien mantiene negociaciones para renovar su vínculo con las Águilas, Henry Martin, tiene un permiso para seguir descansando, y Néstor Araujo, se recupera de la lesión que tuvo durante el mundial.

Óscar Jiménez decidido a irse de América

Una de las novelas en este periodo del año se da sobre la renovación o no de Guillermo Ochoa. Por otro lado, Óscar Jiménez quiere ser titular y, según lo informado por Récord, el portero estaría dispuesto a buscar nuevos horizontes si el portero del Tri renueva su vínculo con las Águilas. De todas maneras, Andrés Marín informó que Camilo Varga y Agustín Marchesín están en carpeta en el Nido de Coapa si no hay acuerdo con Memo Ochoa, por lo que el portero de 34 años tendrá competencia para estar en el once titular.