El ex arquero de las Águilas aseguró que el timonel argentino aún no entiende la importancia que tiene el americanismo, y por ello pide que, si no se adapta, es momento de que se vaya.

Las recientes reacciones de Santiago Solari en el campo de juego han afectado en demasía a las Águilas del América, pues una expulsión en el banquillo azulcrema iniciando la temporada no es un buen augurio de lo que le depara esta campaña al conjunto azulcrema, y para Adrián Chávez, dos veces Campeón con Los Millonetas, esta situación es prácticamente inaceptable.

"Yo creo que todavía no sabe en qué equipo está, es increíble que pase eso. Entendemos que tú ves como técnico injusticias dentro de la cancha, pero sabes que el reglamento no es en México, es a nivel mundial. De repente te sales de la zona porque estás caliente, quieres hacerles alguna recomendación a los jugadores, etcétera, pero meterte al campo es una cosa que no entendí. Por más que le doy vueltas, no entiendo el accionar de Solari", declaró Chávez para Marca.

Para Chávez, lo que está haciendo Solari al frente de la escuadra americanista no es parte de la mística del conjunto de Coapa, y exige que se adapte a todo lo que conlleva el equipo azulcrema, pues asegura que, si no lo logra, lo mejor es que se vaya, ya que América es todo un cúmulo de exigencias, que no cualquiera puede asumir.

"En el mundo debe haber innumerables técnicos que quisieran dirigir al América. Quien diga que no quisiera estar en el América miente, sabes que es el equipo más grande en México. Yo creo que hay que hablar con Solari, preguntarle qué fue lo que sintió en ese momento, porque no entiendo. América es el único equipo que no puede quedar en segundo, tercero, ni cuarto lugar, es al único que se le exige año con año que sea campeón. Lo comenté antes: si el América no es campeón, tiene que irse Solari. Lo dije y lo sostengo. Aun siendo campeón el América, si no llenas la mística hazte a un lado. La directiva tiene que tomar medidas".