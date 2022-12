Este viernes 16 de diciembre de 2022 se cumplieron cuatro años del título de liga más reciente que han ganado las Águilas del América, el correspondiente al torneo Apertura 2018 que se definió en la Final ante Cruz Azul y uno de los artífices de aquella conquista fue el portero argentino Agustín Marchesín.

En entrevista para el portal Águilas Monumental de Bolavip, Agustín Marchesín recordó lo bien que la pasó como jugador de las Águilas del América y reconoció que le costó salir del equipo azulcrema en 2019, a pesar de que se le abrían las puertas del futbol de Europa y de jugar la Champions League con el Porto.

"Fue difícil aceptar que ya no estaba en América, me quedaba a ver los partidos muy tarde, seguía al equipo siempre, extrañaba muchísimo la magnitud de lo que es América y todo lo que representa", reconoció Agustín Marchesín quien hizo un repaso de su estancia en el viejo continente. "El primer con el Porto año fue muy bueno, me salían las cosas bien, salimos campeones y me tocó ser el mejor arquero de la liga; el segundo año batí el record de arcos en cero en la historia del club, me fui a Copa América y cuando volví ya no me tocó jugar, estaba en mi mejor momento, hubo posibilidades de salir y no me dejaron".

Para la temporada 2022-23, Agustín Marchesín pasó al Celta de Vigo, y definió su traspaso como "un cambio grande, siempre lo he dicho, la Liga es para mí la mejor del mundo, la que más se ve en Argentina". Con el equipo gallego, el portero argentino tratará de mantener la costumbre de ganar títulos en cada equipo que ha jugado.

Agustín Marchesín quiere volver al América

A sus 34 años, Agustín Marchesín recuerda con nostalgia su paso por el América y México. "Al América lo voy a tener presente toda mi vida porque es el club más grande como lo veo yo, cuando estaba en América lo dije siempre: era la oportunidad de mi vida. Aun con mis desafortunadas declaraciones siempre sentí el respaldo verdadero del hincha y ellos vieron en mí que yo dejaba todo siempre, obviamente que se extraña muchísimo lo que significa el club América. Tengo tres títulos con América, ojalá que podamos volver", dijo el guardameta sudamericano quien con las Águilas se coronó en el Apertura 2018, en la Copa del Clausura 2019 y en el Campeón de Campeones de la temporada 2018-19.