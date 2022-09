Pese a su gran desempeño, el mediocampista español no ha logrado conquistar a todo el Americanismo.

Álvaro Fidalgo ha sido una de las estrellas del América en el Apertura 2022. Sin embargo, parece que no ha alcanzado su techo futbolístico, teniendo mucha más calidad por demostrar en el futbol mexicano.

El desempeño del formado en el Real Madrid resulta sobresaliente, con las Águilas obteniendo un mediocampista sumamente funcional que ha enamorado a la afición Azulcrema y los fanáticos mexicanos en general, incluso con algunas voces sugiriendo que sea naturalizado y pueda jugar con la Selección mexicana.

Uno de los americanistas más críticos es Antonio Carlos Santos, acostumbrado a expresar sus opiniones sin filtros y muchas ocasiones excederse en sus cuestionamientos. Pero al final, es una leyenda de la entidad y sus puntos de vista tienen peso.

El brasileño opinó sobre el mediocampista español, futbolista que no es de su entero gusto futbolístico: “Fidalgo es un jugador incompleto. El día que dé muchos más pases de gol, mejores asistencias y marque más, ahí puede que veamos a un jugador más completo. Ahorita es un jugador normal”, expresó Santos en una entrevista difundida por la cuenta Out of Context América.

Igualmente, señaló otros que sí le parecen más determinantes que el Maguito: "Fidalgo es un jugador que es muy seguro en esos pases, pero no ha sido determinante para el accionar del equipo. Me parecen más importantes Valdez, Sánchez y Zendejas, que han metido goles más importantes. Ochoa ha sido un personaje fundamental, y también surgió Lara”.