El Club América atraviesa un momento crítico e inesperado: está último en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, despidió a su Director Técnico (Santiago Solari) y no parece tener claro cuál es el rumbo. Antonio Carlos Santos, ídolo de la institución, platicó en exclusiva para Fox Sports y analizó de manera exhaustiva todo lo que está sucediendo con el equipo de sus amores.

El Negro siempre se ha caracterizado por declarar sin pelos en la lengua, y lo de ahora por supuesto que no es una excepción. El legendario jugador azulcrema destrozó por completo a la directiva por sus pésimos manejos administrativos e institucionales, defendió el trabajo de Santiago Solari y atacó sin piedad a Fernando Ortiz. "Debería de tener una bolsa para ponerme en la cabeza y taparme de la vergüenza", fue su frase inicial para hablar sobre el tema...

"Ahora todos aquellos que me criticaron durante muchos años están viendo cómo destrozaron al América, pero no de golpe, sino paulatinamente. Cada año vamos siendo peores por las contrataciones, por las malas decisiones administrativas, deportivamente nunca tuvimos a la persona idónea para arreglar al equipo. Ahí están los resultados, todo ese entorno ha destrozado al América. Es un último lugar vergonzoso para el dueño y para toda la afición que siempre está ahí presente con mucha actitud, que no deja de apoyar al América", apuntó con contundencia.

Más adelante señaló: "La contratación de Solari fue buena, el problema fue que no pudo escoger jugadores de la talla que él merecía para el equipo. Me gustaba el trabajo de Solari, América no se equivocó en traerlo, se equivocó en contratar a jugadores de aquí (México) que son de la misma baraja. Que vayan a buscar gente nueva, gente que no conozca nadie. Que dejen de trabajar con los promotores, que dejen de hincharlos de dinero. Yo sé que Emilio (Azcárraga) es una persona multimillonaria, pero si le gusta darle dinero a sus amigos, mejor que abra una cuenta de banco, pero no la del América".

"Si tú sigues contratando jugadores chiquitos de aquí (México) y extranjeros, y traes jugadores nada más para completar… Es de risa. Yo contrataría cinco buenos jugadores extranjeros, de los cuales tres tienen que ser titulares absolutos, y los demás puros mexicanos, puros jugadores hechos en la cantera que tengan hambre, que tengan ambición que puedan sacar adelante al equipo y que tengan vergüenza profesional. Porque los jugadores que tenemos hoy no tienen vergüenza, ellos salen cag... de risa cuando el América está en el último lugar de la tabla", mencionó el Negro Santos.

Por último, el ídolo de las Águilas resaltó: "Fernando Ortiz pasó de noche (en México) y hoy es el director técnico de las Águilas del América… ¡Quiero llorar! ¡¿En dónde están los Cecilio, los Tena, los Farfán?!". Queda claro que no está para nada contento con ver a su Azulcrema en el fondo de la tabla.