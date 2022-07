Las Águilas del América tendrán dos partidos de roce internacional en Estados Unidos contra equipos de la Premier League, el sábado contra el Chelsea en Las Vegas y el miércoles frente al Manchester City en Houston, por eso adelantaron su partido de la tercera jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX contra el Toluca.

En este primer partido entre el América y el Chelsea que se jugará en el estadio Allegiant se enfrentarán dos futbolistas que han tenido una rivalidad particular a nivel de selecciones: el portero mexicano Francisco Guillermo Ochoa y el delantero estadounidense Christian Pulisic. Entre ambos jugadores hay una historia previa.

Previo al partido en el que México visitó a Estados Unidos en la eliminatoria para el Mundial Qatar 2022, Guillermo Ochoa declaró que "México es el espejo en el que Estados Unidos se quiere ver". El equipo estadounidense ganó 2-0 y al final del juego y Christian Pulisic sacó una playera con la leyenda "El hombre en el espejo".

En entrevista con ESPN, Christian Pulisic aseguró que no hay ningún malestar con Guillermo Ochoa por esa situación: "Platique con él la última vez que jugamos contra México y demostró ser un tipo genial, no tengo nada contra de él. Él también me dijo lo mismo y le respondí que todo fue solo palabras".

Ante la oportunidad de enfrentar a Guillermo Ochoa en este partido entre el América y el Chelsea, Christian Pulisic comentó que "ahora estoy emocionado de volver a jugar contra él. Será algo grandioso, estamos emocionados".