A pesar de que muchos han buscado demeritar el nivel de la Liga MX, es una realidad que con los años ha ido creciendo de manera exponencial, a tal grado que jugadores de importancia han militado en el balompié mexicano como estrellas o ex entrenadores del Real Madrid, como fue el caso de Iván Zamorano o el propio Santiago Solari. Pero a diferencia de lo que dijo hace unas semanas Jesús ‘’Tecatito” Corona, el futbol azteca si se monitorea en España.

De acuerdo a lo revelado por el ibérico Jorge Meré, futbolista de las Águilas del América, a Marca, el equipo de Coapa está en un gran nivel, el cual le permitiría darle pelea a cualquier equipo del Viejo Continente. Y es que cabe señalar que el originario de Oviedo, España, fue parte de dos de las ligas más importantes de Europa, pues en su momento militó tanto en LaLiga como en la Bundesliga de Alemania.

“Yo que tuve la oportunidad de disputar dos años de disputar la Primera División de España y luego cuatro y medio en la Bundesliga en Alemania, y cuando tu vienes a un gran equipo da igual donde sea, si sea México u otro país, cuando estas en un gran equipo vas a poder competir con cualquier rival”, dio a conocer Meré, quien se mostró más que contento de ser parte de los azulcremas y en especial de la Liga MX.

Meré no dejó pasar ni una oportunidad para destacar la sorpresa que le provocó el nivel que ha mostrado el futbol tricolor, pues asegura que los encuentros que llegó a ver de la Liga MX por televisión, le cambiaron la perspectiva cuando los pudo apreciar en vivo, pues para él fueron un descubrimiento total, y por ello está entusiasta en que esta liga crecerá aún más en el futuro cercano.

“Está claro que el nivel de la Liga a mí me sorprendió para bien he de reconocerlo, cuando llegué aquí pues sí que vi partidos, pero desde la tele que no es lo mismo que verlos en directo y el nivel de la Liga mexicana es muy bueno y, bajó mi punto de vista, creo que va a seguir creciendo”, señaló el futbolista español. Meré también reiteró el potencial que ve en Coapa: “Sigo reafirmándome en que América puede pelear contra cualquier equipo de Europa, seguramente les haríamos las cosas difíciles”.