América logró una trabajosa clasificación a las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2023 de la Liga MX luego de haber superado por 4-3 a Atlético de San Luis. Tras el encuentro, quien estalló en redes sociales y en su programa fue Álvaro Morales quien envió un fuerte mensaje a todo el conjunto Azulcrema.

Lo sucedido en el Estadio Azteca sin duda ha sorprendido a más de uno debido a que el equipo de Fernando Ortiz se mostró perdido y desconcentrado. Debido a esto aparecieron los primeros dos goles en la primera mitad y, hasta la entrada de Henry Martín, sufrió mucho en cada intento que llevó adelante el conjunto Potosino.

Por otra parte, tras la sufrida clasificación de América a las Semifinales de la Liguilla, quien apareció en las redes sociales y en la mesa de Futbol Picante fue Álvaro Morales. El reconocido periodista de ESPN advirtió a los jugadores y cuerpo técnico por su actuación en esta noche.

“Este resultado es indigno para el Sagrado Americanismo, el único ente exigente de nuestro balompié”, expresó en su cuenta Twitter. Por otro lado, ya en el programa comentó: “Claro que hubo preocupación por como estuvo jugando en este equipo. Esta América en el primer tempo generó preocupación. Si van a jugar así, se lo digo a los jugadores y al Tano ortiz, no se va a ganar nada. No se va campeonar. No se va a conseguir la 14 si se juega así. Si hoy se perdía era para que los corrieran a todos”.

Por último, el conductor de la cadena televisiva pidió respeto por los fanáticos. “Si estos jugadores, este cuerpo técnico y esta directiva, que saben de la exigencia del América, no tienen la conciencia social del esfuerzo que hacen millones de americanistas, de ver los partidos, de comprar la camiseta, de comprar los paquetes de televisión para ver los partidos, si no tienen esa conciencia social lárguense”, finalizó Álvaro Morales.