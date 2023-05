El Club América ha dejado en claro su interés por fichar a un delantero de calidad que compita con Henry Martin y que les permita mantener su alto nivel en la ofensiva. Los fanáticos están muy ilusionados por el posible regreso de Raúl Jiménez, quien es el gran apuntado por la directiva de cara al próximo mercado de pases.

Sin embaro, la posibilidad de fichar al atacante de la Selección Mexicana es bastante difícil si analizamos todo el contexto que lo rodea. Si bien el club quiere tenerlo de regreso y el Lobo de Tepejí Del Río no vería con malos ojos volver a casa, la realidad marca que concretar el fichaje no será una tarea nada sencilla.

Tal como informó El Francotirador de Récord, existen 3 motivos principales por los que Raúl Jiménez no llegaría a las Águilas para el Torneo Apertura 2023 de Liga MX. El 9 no está siendo tenido en cuenta en Wolverhampton por su bajo nivel y por cómo se vio afectado su estado físico no haberse operado previo al Mundial de Qatar 2022 como le recomendaron los médicos ingleses.

A pesar de esta situación, hay que resaltar que tiene contrato por 1 año más con Wolves, por lo que sólo saldría a través de una venta. Primer problema para el América: debería invertir algunos millones de dólares por la ficha de Jiménez. Y, por si fuera poco, tiene bastante competencia: desde Turquía, China y la MLS también lo pretenden.

En el hipotético caso de que los de Coapa desembolsen el dinero que pida Wolverhampton y su oferta sea mejor a la de sus potenciales rivales, queda un tema más: el salario del jugador. El mismo supera los 4.5 millones de euros al año, una cifra que ningún equipo mexicano podría igualar en estos momentos. De hecho, ni André-Pierre Gignac gana eso en los poderosos Tigres.