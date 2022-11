Todavía no hay oferta ni acercamiento, pero la directiva y el cuerpo técnico del América ya tienen en mente el nombre de este futbolista de Santos.

En cuanto a rendimiento colectivo y resultados hasta los Cuartos de Final inclusive, no cabe dudas de que el Club América fue el mejor equipo del Torneo Apertura 2022 de Liga MX. Pero claro, sin título nada vale: en Semifinales cayó frente al Toluca y los dirigidos tácticamente por Fernando Ortiz se quedaron con las manos vacías. Eran los grandes candidatos a hacerse con el trofeo, pero el mismo se fue para Hidalgo...

Las Águilas, sin embargo, tienen algo en su favor: solo tienen que acomodar unas pocas piezas para volver a pelear el campeonato y, esta vez, no fallar en fases definitorias. Es por eso que aunque todavía faltan dos semanas para que el plantel vuelva a la actividad en Coapa, la directiva y el cuerpo técnico ya comienzan a manejar distintos nombres para el mercado de pases.

En este caso toca hablar de la zona defensiva. De acuerdo a la información brindada por Récord, el América tiene la intención de "rejuevenecer" esta línea y ya le están buscando un reemplazo a Luis Fuentes, quien cumplirá 37 años en el 2023. Si bien mostró un buen nivel en el último semestre, los mandamases ven con muy buenos ojos incorporar a un jugador que le haga competencia. Y apuntaron a Torreón.

Con un Salvador Reyes que no termina de convencer al Tano y compañía, uno de los nombres que está en el radar del elenco Azulcrema es el de Omar Campos, elemento de Santos Laguna. El lateral izquierdo de 20 años es uno de los grandes proyectos que tiene la institución verdiblanca y el futbol mexicano en general, a tal punto de que es seguido de cerca por varios clubes de Europa.

Por el momento el América no realizó ninguna oferta formal por su pase ni tuvo acercamientos, pero su perfil gusta y mucho en Coapa. Además, no es un dato menor que existe una gran relación entre ambas directivas, por lo que las negociaciones no serían un problema. Eso sí: recién a fines de noviembre Ortiz y la directiva pondrán manos a la obra, tanto por él como por el resto de posibles fichajes.