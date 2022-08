Hace solo algunos meses, la falta de gol de Henry Martin con Las Águilas del América le había valido numerosas críticas y hacía poner en duda, además, la posibilidad de cumplir con uno de sus más grandes objetivos: ser parte de la convocatoria de Gerardo Martino para disputar con la Selección de México el Mundial de Qatar.

Pero el delantero ha tenido un despertar goleador en las últimas semanas, porque no solo sumó dos dobletes en Liga MX, el último para el triunfo que le urgía a los de Coapa ante Juárez, sino además dos goles más en amistosos internacionales ante equipos de talla mundial como Manchester City y Real Madrid.

"Lo más importante es no hacer caso a lo que te dicen, ni tanto para bien ni tanto para mal, o sea, no eres el peor cuando fallas ni eres el mejor cuando anotas, y justamente estoy en ese punto. Pasé una etapa muy mala en donde no la metía ni porque la portería midiera el doble y ahora parece que hasta con los ojos cerrados estoy metiendo gol, así es el futbol, así es el delantero", explicó en diálogo con Fox Sports.

Revitalizado en su confianza, Henry Martin está convencido de ser merecedor de un lugar en la convocatoria de Gerardo Tata Martino para disputar con la Selección de México el Mundial de Qatar en noviembre. "Me deja tranquilo haber enfrentado al Manchester City, Chelsea, Real Madrid porque son los partidos que vas a enfrentar en un Mundial, son de esta calidad, de esta clase de partidos. Entonces si pude competir y hacer un buen papel, me da la tranquilidad de que puedo hacerlo también en un Mundial”, aseguró.

La experiencia olímpica de Henry Martin

Pensando en cumplir con el cometido de ser mundialista, Henry Martin también dio importancia a la experiencia que ya ha ganado compitiendo en los Juegos Olímpicos de Tokio. "No sé si sea una ventaja respecto a otros jugadores, pero al menos para mí haber competido contra esos equipos me deja tranquilo porque no fue fácil conseguir esa medalla", expresó.