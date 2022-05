Forjado en la escuela del antiamericanismo de TV Azteca con el periodista José Ramón Fernández como mentor, Christian Martinoli, narrador estelar de la televisora del Ajusco, ha dado continuidad a la corriente crítica hacia el Club América para seguir siendo un contrapeso.

Asimismo, Christian Martinoli es un reconocido seguidor y crítico de los Diablos Rojos del Toluca, pero eso no le impide darle al Club América la jerarquía que tiene en el futbol de México. Para el cronista, la entidad azulcrema juega un papel imprescindible en la primera división mexicana.

"La liga mexicana sin el América posiblemente sería aún más descafeinada, porque hay ese protagonista y antagonista al mismo tiempo de la Liga; porque no hay equipo del futbol profesional que no le quiera ganar siempre al América, no hay", comentó Christian Martinoli en el programa de Youtube Personas diciendo cosas importantes.

Identificado como un producto más dentro de la gama de espectáculos de Televisa, el América es un equipo controvertido que no pasa desapercibido para ningún aficionado al futbol. Así lo definió Christian Martinoli: "es el equipo más importante que hay en México, porque genera amor y odio, no genera solamente amor o indiferencia; genera amor y odio... Esa es la importancia que tiene el América".

¿Qué piensa Christian Martinoli del América?

A pesar de los comentarios vertidos por el reconocido relator de futbol y recalcitrante aficionado de los Diablos Rojos del Toluca, Christian Martinoli dejó en claro que "yo detesto al América, pero no lo hay, ese es el equipo más importante, es el que mueve todo aquí".