El ex boxeador mexicano dio a conocer que salió de pleito con el ex futbolista del América en el famoso BAR-BAR, en donde lo habría amenazado con matarlo.

La vida nocturna de la Ciudad de México siempre ha estado llena de contrastes, pero para el futbol mexicano ha sido un momento lleno de glamour y fastuosidad, y antes del intento de homicidio del famoso ex jugador de las Águilas del América, Salvador Cabañas, había un lugar que era predilecto de los futbolistas azulcremas, el famoso “BAR-BAR”, el cual de acuerdo a la descripción de Luis "el Matador" Hernández era el "Disneylandia para grandes".

Y es que este centro nocturno no sólo se vivió el disparo al futbolista paraguayo, también hubo otros momentos de tensión, como el que reveló el famoso ex boxeador, Erik “Terrible” Morales, quien dio a conocer el conato de bronca que protagonizó nada más y nada menos que con el legendario Cuauhtémoc Blanco, quien, de acuerdo al ex pugilista, lo habría amenazado de muerte tras un pleito.

"Una vez yo me iba a pelear con Cuauhtémoc en un antro, salimos de pleito, se me puso bravo el güey, me empezó a insultar, me empezó a decir cosas, me acusó y me dijo 'te voy a matar', yo me reía en su cara, y le dije 'cuándo quieras, para que veas que acá sí hay con qué quererte', pero la gente no nos dejó. Fue en el famoso Bar Bar", recordó el famoso “Terrible” para el podcast “Un Round Más”.

¿Por qué era el BAR-BAR el consentido de los futbolistas?

En una charla que ha circulado en años redes sociales que se habría dado en febrero 2020, el ex futbolista azulcrema Luis Roberto Alves Zague dio a conocer que el recinto del famoso “BAR-BAR” se habría hecho famoso después de que su dueño era un gran aficionado de las Águilas del América y se hiciera amigo de estrellas del conjunto americanista, como fue el caso de Efraín "el Cuchillo" Herrera y Antonio Carlos Santos.

“Como entre semana supuestamente todos se portaban bien, no salimos, descansamos, éramos mucho más profesionales antes que hoy en día, ¿qué sucedía? Los lunes no había entrenamiento, entonces te podías desvelar tranquilamente, los domingos en cualquier rincón de este planeta, normalmente no hay muchos lugares donde te puedas salir, festejar, campeonar o convivir, charlar”, apuntó Zague sobre este sitio que se mantiene cerrado desde el incidente de Cabañas.