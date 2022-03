El ex auxiliar de las Águilas dio a conocer que él no quería dejar ir al canterano azulcrema, pues pudieron sacarle más provecho.

Club América: Gilberto Adame revela que él no estaba de acuerdo con Santiago Solari sobre la salida de Sebastián Córdova

La destitución de Santiago Solari como entrenador de las Águilas del América trajo algunas sacudidas en el interior de Coapa, pues no fue el único que dejó el Nido en circunstancias apremiantes, como fue el caso de Gilberto Adame, quien decidió renunciar ante el despido del sudamericano, pero su salida no se dio tan tranquila como se esperaba, pues aprovechó para lanzar un par de dardos a la directiva azulcrema, así como al timonel argentino.

Adame fue invitado especial en uno de los programas más famosos de Fox Sports, en donde aprovechó las cámaras para lanzar algunas críticas a las decisiones que se dieron mientras se encontraba como entrenador auxiliar del ex timonel del Real Madrid, pues aseguró que la salida del ahora jugador de los Tigres UANL, Sebastián Córdova, fue una decisión que no estuvo en sus manos, pero no estaba de acuerdo con ello.

"Yo no lo hubiera dejado ir a Sebastián Córdova porque es un talento puro y yo creo que podríamos haberle sacado mucho más provecho", señaló Adame, quien reveló que dicha disposición se dio por temas directamente de la directiva, de la que Santiago Baños es el titular, y quien se asegura es su amigo, pero eso no fue suficiente para detener esta polémica decisión que se dio para el actual torneo.

"Es una cuestión directiva la salida de Córdova, y pensando obviamente en el proyecto deportivo que en ese momento imperaba en el equipo", finalizó Gilberto, quien se esperaba se quedaría al frente de la escuadra azulcrema como interino, pero decidió hacerse a un lado y por ello renunció a su puesto, el cual quedó en manos de un viejo conocido de los americanistas, Fernando Ortíz, quien llevaba las fuerzas básicas y fue ex jugador de las Águilas en 2009.

¿Vestidor roto en la era de Solari?

Mucho se habló sobre un vestidor roto mientras dirigía Santiago Solari, pero de acuerdo a Adame era un tema contradictorio: "El vestidor nunca estuvo roto. Yo estaba en el día a día, pegado a los jugadores, yo soy quien tenía mucho mayor contacto con ellos. Trataba de estar muy cerca de ellos y nunca se suscitó algo raro en el vestidor, siempre hubo buen trato entre Solari y los jugadores, pero la relación de Solari no era tan cercana con el jugador".