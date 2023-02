El delantero Henry Martín está convertido en el hombre del momento de las Águilas del América. Durante los torneos Apertura 2022 y Clausura 2023 el futbolista yucateco ha incrementado de manera considerable su cosecha de goles y esto le ha permitido posicionarse como figura actual y también histórica del club azulcrema.

En los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022 la producción goleadora de Henry Martín en la Liga MX fue escasa: dos goles en el primero y cuatro en el segundo para un total de seis. El inicio del Apertura 2022 fue complicado y no pudo anotar en los primeros cuatro partidos que jugó. Pero la situación dio un giro de 180 grados.

Fue hasta la sexta jornada del Apertura 2022 cuando Henry Martín se despachó con 13 goles que lo impulsaron a llegar a la Copa del Mundo Qatar 2022 con la selección mexicana, pero para ello tuvo que vivir momentos muy duros que reveló en entrevista con TUDN: "Llegaban los partidos y decía 'madres, ya toca salir a la cancha otra vez', me sudaban las manos, estaba como nunca, no era yo y no sabía qué hacer, no sabía por dónde empezar para salir de donde estaba. Por supuesto que lloré. Llegaba a la casa después de los partidos de haber fallado una, dos o tres claras de gol, me sentaba en la cama y me ponía a llorar, me sentaba como niño chiquito con las piernas cruzadas, me pegaba en la cabeza, veía el techo".

En esos momentos de duda, Henry Martín se preguntaba ¿qué podría hacer para salir del bache goleador? Y en un momento encontró la respuesta: "Hasta que no di con el punto exacto que fue el trabajo psicológico fue que no vi una luz en el túnel donde estaba, era un cuarto oscuro y chocaba con pared y chocaba y no sabía qué hacer". De tal manera, entre el torneo Apertura 2022 y el Clausura 2023 ha acumulado 19 goles.

Henry Martín igualó a Oribe Peralta en el América

Henry Martín está a dos goles de meterse al top 10 de goleadores históricos del América. Carlos Reinoso lo ha retado a que lo supere dentre de esa escala. Por lo pronto empató en 74 goles a Oribe Peralta a quien le expresó su reconocimiento: "Él por supuesto logró muchas más cosas de las que he logrado y lo admiro, es un ídolo para mí. Cuando llego al América él era de los capitanes y un referente, yo lo veía cuando tenía 20 años, estaba comiendo taquitos en la esquina mientras él jugaba la Final (2012). Nunca pensé poder llegar a donde él había llegado, tener los goles que él tuvo".