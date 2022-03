El actual timonel de Tigres no olvida a su ex equipo y volvió a hablar sobre su paso en Coapa, así como la situación del actual Presidente Deportivo.

Cuando parecía que para Miguel Herrera las Águilas del América ya era un tema del pasado, el polémico estratega volvió a hablar de su ex equipo y reveló que su salida no estuvo sustentada pues a pesar de ser eliminados por las Chivas de Guadalajara en los Cuartos de Final de la Fiesta Grande del futbol mexicano, ese no habría sido el motivo de su salida de acuerdo a lo revelado por el “Piojo”.

“Mi salida de América no pasa por resultados, osea, sí nos elimina Chivas en cuartos de final, pero fue un torneo de 33 puntos, en donde el equipo hizo bien las cosas. Lo he dicho muchas veces, mi salida es por la decisión de una persona, obviamente avalada por el dueño del equipo, porque al final de cuentas los ponen a tomar decisiones y no es Santiago Baños”,confesó Miguel en una entrevista con ESPN, donde aprovechó para eximir de toda culpa a Baños.

Y es que Herrera, quien actualmente es entrenador de los Tigres UANL, dejó el banquillo del conjunto azulcrema en el Apertura 2020 tras quedar eliminado por su acérrimo rival, las Chivas de Guadalajara durante la Liguilla, lo que ocasionó que la afición solicitara su destitución cuanto antes a pesar de que con los americanistas fue un timonel muy exitoso pues les otorgó dos títulos importantes para sus vitrinas.

“Él tomó la decisión, no estoy de acuerdo con la decisión y no lo estaré, pero la acepté. Ni estuve ni estaré de acuerdo con esa decisión, hoy estoy contento con Tigres y agradecido, jugando un Clásico que espero ganar para la institución que represento”, apuntó Miguel después de que recordó el tema sobre su salida, la cual muchos la achacan a Baños, quien no ha dejado de ser criticado por sus decisiones.

Y es que en meses recientes el controversial Santiago Baños no deja de recibir críticas en especial por parte de la afición americanista, debido a que lo señalan como uno de los culpables de la actual crisis tan profunda que vive la actual plantilla de Coapa, pues los resultados positivos no han sido constantes ni sonantes como han acostumbrado a su afición, además de los refuerzos que han puesto en jaque su propia calidad.