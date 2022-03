Aficionados y medios de comunicación han achacado a Santiago Baños la mala racha que viven las Águilas del América, pues aseguran que fue el artífice de la estructura del equipo el cual está fallando desde inicio de la temporada Clausura 2022, pero eso no ha sido suficiente para que el directivo deje su puesto a diferencia de Santiago Solari, quien ya dejó el barco americanista en plena crisis.

De acuerdo a lo publicado por El Francotirador,la directiva azulcrema no está contemplando la salida de Baños a pesar de los malos resultados, pues a pesar de que habrá una restructuración solicitada por Emilio Azcárraga, este mismo no piensa en correrlo sino ayudarlo a mejorar su gestión, por lo que le pondría apoyo para que no se agobie, pues señalarían que hay mucha presión en su puesto, así como inexperiencia.

Entre las acciones que alistarían para contrarrestar esta situación se encuentra la llegada de un intermediario entre Santiago y Joaquín Balcárcel para revisar lo que necesitan ajustar en el Nido, pues de acuerdo a Azcárraga, Baños no puede con el paquete, pero eso no sería suficiente para que salga del equipo americanista, por lo que alistarían poner alguien con más experiencia deportiva y de administración, de negociación.

Pero eso no tiene afianzado por completo al controversial directivo, pues al escritorio tanto de Balcárcel y Azcárraga ya habría llegado el currículum de Daniel “Ruso” Brailovsky, mientras que en redes sociales el famoso Carlos Reinoso, mejor conocido como el “Maestro” no deja de alzar la mano para ser tomado en cuenta por los dirigentes americanistas, pero es más probable que Baños siga en su puesto, pues dicha publicación asegura que la única forma de que se vaya sería por decisión propia.

Problemas en casa de Baños

Dicho rotativo también señaló que el directivo azulcrema no estaría pasando nada bien su gestión al frente de las Águilas, pues estaría cargando demasiada presión, lo que ocasionó que en su propia casa no la estuviera pasando bien, pues se encontraría molesto la mayor parte del tiempo, por lo que tendría más rencillas de lo normal con su familia, algo que lo tendría muy cansado y analizando una posible renuncia.