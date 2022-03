El momento que vive América en la Liga MX es insólito si uno comienza a revisar los registros históricos que tiene la institución de Coapa a lo largo de la historia del futbol mexicano. Es tal la crisis institucional, que actualmente se encuentra a 17º con siete unidades, mientras su técnico interino, Fernando Ortiz, intenta que el plantel navegue hasta el repechaje y que no se ahogue en su propia inestabilidad cuando faltan varios meses de la próxima temporada.

Sin embargo, mientras esto sucede, en la directiva Azulcrema buscan tener el reemplazante de Santiago Solari, quien salió eyectado del banquillo tras igualar 1-1 contra Querétaro. El máximo candidato a ocupar su lugar en el próximo torneo es Nicolas Larcamon, entrenador que recibió una suculenta oferta para renovar en Puebla. A pesar de esto, Alfredo Tena, exentrenador de las Águilas, se ilusiona con volver a dirigir al equipo de Emilio Azcárraga.

El Capitán Furia mantuvo diálogos con Fox Sports y comentó que a América no se le puede decir que no, pero que no se postula para el próximo timonel. “Sí me gustaría. Al América no le puedes decir que no, es una institución que te da todas las posibilidades para poder triunfar. (…) Sí me gustaría; no me estoy candidateando, pero sí me gustaría dirigir al equipo otra vez”, comentó exestratega Azulcrema.

Y agregó: “El América es mi casa. Si el jefe dice que hay que ir a dirigir, hay que ir a dirigir; que hay que ir a abrir la puerta, hay que ir a abrir la puerta, no hay ningún problema, es mi casa”. Cabe recordar que la última vez que estuvo al frente de un banquillo fue en Monarcas Morelia en la temporada 2014-2015, mientras que a las Águilas lo dirigió entre 1999-2000 y en el 2011.

Alfredo Tena tundió a Baños y Solari

Por otro lado, el Capitán Furia habló de la planeación de América para este torneo y no dudó en tundir, implícitamente, a Baños y Solari. “La planeación, parece, no fue la adecuada. Algunas contrataciones, quizá, no se han adaptado lo mejor posible. Hay jugadores que, creo, les falta dar el extra. Si juntamos todas esas cosas, se dan los resultados que se están dando. Esperamos que los próximos partidos puedan sacar los puntos”, comentó Alfredo Tena.