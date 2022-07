¿Cuándo definirá América si contrata o no un refuerzo ante la lesión de Roger Martínez?

Las Águilas del América no tuvieron el debut deseado en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX al ceder un empate sin goles como local ante el bicampeón Atlas en el estadio Azteca, y peor aún el delantero colombiano Roger Martínez sufrió una lesión que lo tiene en riesgo de perderse el resto del campeonato.

Para afrontar este torneo, la directiva del América encabezada por su presidente deportivo Santiago Baños contrató tres refuerzos: el defensa central Néstor Araujo, el volante extremo Jurgen Damm y el centro delantero Jonathan Cabecita Rodríguez; en su momento, Héctor González Iñárritu, presidente operativo del club azulcrema, dijo que no habría más fichajes.

Sin embargo ante la lesión de Roger Martínez quien salió del partido contra el Atlas al minuto 38, Santiago Baños apuntó que el América podría ir por un cuarto refuerzo: "Hoy en día esperamos el diagnóstico más preciso de la lesión de Roger que será el viernes y luego haremos el anuncio. Si hay manera de incorporar a alguien más, lo haremos y si no, dependiendo de los tiempos, cerraríamos el plantel con lo que tenemos hoy".

Respecto a que la afición no acompañó a las Águilas del América no acompañó al equipo en buena medida al partido contra el Atlas en el estadio Azteca, Santiago Baños comentó que "sabemos lo que genera este equipo, sabemos de la responsabilidad con los aficionados y hemos tratado de armar un equipo competitivo y protagonista en el torneo" y respecto al entrenamiento del martes en que fueron presentados Néstor Araujo, Jurgen Damm y Jonathan Rodríguez comentó: "me da gusto que más de 12 mil personas nos acompañaran a las 10 de la mañana y con un calor importante. El apoyo es igual que la exigencia y da gusto tenerlos en casa".

Ya comenzado el torneo Apertura 2022, Santiago Baños valoró que el plantel del América mejoró respecto a su versión en el Clausura 2022. "Creo que estamos dentro de los primeros dos o tres planteles de la liga, se hizo un análisis importante, los refuerzos fueron analizados como nombre y apellido, sabemos que tenemos una idea pendiente con nuestra afición, estoy contento y sé que los tres jugadores presentes tendrán a un buen torneo, todos con la chance de ir al Mundial".