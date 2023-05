América se encuentra en plena preparación para la Liguilla de la Liga MX y espera a su rival para los Cuartos de Final del Clausura 2023. A diferencia del Apertura 2022, el conjunto de Fernando Ortiz tiene motivos para ilusionarse y quedarse con la 14, la cual se le hace esquiva desde el Apertura 2018.

Por otra parte, previo a la Fiesta Grande, un héroe anónimo que tuvieron las Águilas fue Enrique Borja, debido a que en el peor momento de Henry Martín apareció para ayudarlo que viva este gran momento como campeón de goleo. Es por ese motivo que en Bolavip hablamos de manera exclusiva con el exjugador Azulcrema, quien analizó la Fiesta Grande que se vendrá para su exequipo y sobre el trabajo del entrenador argentino.

Enrique Borja y su percepción para América en Liguilla

Como decíamos, el Apertura 2018 fue la última vez que América se quedó con un título nacional, por lo que Enrique Borja dio su análisis sobre la liguilla que se le viene as Águilas. “Lo tienes que ver de alguna manera diferente porque el año pasado terminaron en primero y hoy en segundo. Ese tipo de cosas a veces cuentan como estadística nada más, pero lo importante es que saquen la experiencia de lo que pasó, por que los eliminaron, las circunstancias que hicieron bien o mal por las que no fueron campeón. En un momento dado siento que el Tano, su cuerpo técnico, apoyado por Baños como directivo y los jugadores, tienen que estar conscientes de qué cosa han revisado o van a cambiar desde ahorita, su mentalidad, recuperarse de las lesiones. Seguir con la misma mentalidad ganadora sabiendo que el partido más importante es el que les toca y tratar de corregir lo que pudieran haber hecho mal”, explicó el exjugador.

Y agregó: “Los veo sólidos, en todas las líneas muy bien, en un momento goleador, con mejoras en la defensiva, de media cancha para adelante también, muy bien en la portería. Los veo sólidos, pero hay equipos que quieren lo mismo”.

Enrique Borja aplaude a Fernando Ortiz

A pesar de que todavía no pudo consagrarse, a Fernando Ortiz le reconocen los su trabajo en América y Enrique Borja es uno de ellos. “Yo estoy consciente, habiendo sido directivo, que ha hecho un excelente trabajo el Tano. Hoy por hoy no me gustaría hablar de todo lo que vaya a pasar después. Lo quiero, lo admiro, sé que ha hecho una muy buena labor; espero que le vaya muy bien y culmine con la 14. Ya después habrá tiempo para platicar de cosas, pero yo pienso que ha hecho muy buen su trabajo y ojalá esté mucho tiempo con América”, cerró el exjugador de América.