Pasan las horas y se empiezan a realizar los análisis de la eliminación del América, sabiendo que las Águilas eran el máximo candidato al título y no pudieron estar a la altura, cayendo contra todo pronóstico frente a Toluca.

Es una realidad que la mayoría de los jugadores de las Águilas lucieron en un nivel más bajo al que tienen semana a semana, habiendo pocos que pueden decir que hicieron una noche grande contra los Diablos Rojos.

Uno de los que rindió a buen nivel fue Henry Martín, que había hecho el tanto definitivo en tiempo de compensación. Para su mala suerte estaba adelantado y el árbitro de forma correcta invalidó la jugada.

A través de sus redes sociales publicó un mensaje que fue muy bien recibido por los seguidores: "Es imposible no sentir tristeza y frustración por no lograr el objetivo que nos habíamos trazado, más aún porque este equipo había logrado grandes resultados. Aunque este gol no contó, se quedará siempre en mis recuerdos por hacer vibrar todo el Estadio Azteca. Agradezco a toda la afición por sus mensajes de apoyo y reconocimiento. Gracias por no bajarse del barco, por estar ahí, por creer en mí. Les prometo que esto no termina aquí, vamos a regresar, más fuertes, vamos a levantar la 14".

Contrario a lo que ocurrió con otros compañeros, la afición se volcó en mensajes de apoyo, conscientes de que Martín dio el mejor torneo de su carrera profesional y luce cada vez más maduro dentro del terreno de juego.