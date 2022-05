Una de las más gratas revelaciones para el América en los dos años más recientes es la del defensa Luis Fuentes quien si bien fue formado en los Pumas ha mostrado un destacado profesionalismo como jugador de las Águilas y por eso el club azulcrema le ha renovado el contrato.

"La renovación me halaga mucho", dijo Luis Fuentes en conferencia de prensa. Hasta el momento no he tocado el tema con Santiago Baños ni con nadie. Si es así, más que feliz, es un orgullo representar este escudo y pondré lo más que pueda de mi parte para retribuir esa confianza, demostrar día a día como lo he hecho hasta el día de hoy".

Asimismo, de cara al partido de vuelta de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2022 contra el Puebla en el estadio Azteca, Luis Fuentes lamentó la ausencia del delantero uruguayo Federico Viñas por lesión y mostró su confianza plena en lo que pueda aportar el mexicano Henry Martín. Además, resaltó que las Águilas del América son una familia.

"Es una baja sensible la de Fede, pero Henry ha demostrado su capacidad. Todos en el equipo confiamos el uno en el otro y dependemos el uno del otro. El primero en atacar es Memo Ochoa y el primero en defender es el delantero", comentó Luis Fuentes. "Tenemos que confiar en el compañero porque somos un equipo y jalamos para el mismo lado, todos tenemos las mismas metas y debemos estar siempre unidos. Este equipo es caracterizado por la unión, pese al mal arranque nos consideramos una familia y trabajamos para sacar adelante esto".

El América y los árbitros

Aunque Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, comentó que su organismo recibe pocas quejas del arbitraje, Luis Fuentes lamentó el trabajo de los árbitros ante el América como el del partido de ida contra el Puebla. "Sinceramente, genera impotencia, pero está en nosotros poder revertir la situación, mentalmente tenemos que reponernos a muchas adversidades y esa es una de ellas. Hay que confiar en los compañeros, dependemos de nosotros sacar adelante el partido. El tema arbitral lo tendrán que ver la gente que tenga que y nosotros enfocarnos en nuestro trabajo que es jugar futbol".