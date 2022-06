La vida de América en esto momentos lo tiene con escases de títulos debido a que no gana desde el Apertura 2018, por lo que está necesitado de campeonatos. Por otra parte, en las últimas horas diferentes reportes han comenzado a informar que la directiva Azulcrema habría definido que Federico Viñas se queda.

Uno de los grandes problemas que tuvo el conjunto de Fernando Ortiz a lo largo de la temporada 2021-2022 fue la falta de gol por parte de sus atacantes. Es más, Henry Martin como el uruguayo no terminaron de dar confianza en este aspecto ya que entre los dos sumaron tan solo ocho goles en todo el año de competencia.

Por otra parte, en las últimas horas comenzó a surgir el rumor de que Federico Viñas sería el jugador transferible en América ya que se busca un atacante foráneo para contratar. Sin embargo, según fuentes de América Monumental, el nacido en Montevideo no sería una moneda ya que por el momento es del gusto de Fernando Ortiz, por lo que lo quiere de cara al Apertura 2022.

Cabe recordar que la semana pasada surgió el rumor de que Toluca estaba detrás de los pasos del atacante de 23 años. Sin embargo, fue el periodista Juan Carlos Cartagena el equipo de Ignacio Ambriz no ira detrás de los pasos del delantero de Uruguay.

Henry Martin se queda en América

Por otra parte, el pasado martes, Henry Martin confirmó que habló con el cuerpo técnico y le dijeron que lo quieren con ellos. “Yo he hablado con el cuerpo técnico al saber que yo me quedaba aquí 10 días más, yo se los hice saber por el tema de si voy o no a tener algunos días libres y en todo momento me han contemplado. Estoy muy contento, agradecido porque cuenten conmigo", expresó el atacante a TUDN.