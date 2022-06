Después de que en Sudamérica estallara la noticias de que las Águilas del América estarían tras el delantero del Boca Juniors, Eduardo Salvio para este verano, la noticia corrió como polvora, pero al parecer esto no sería más que un rumor desatado en Argentina, pues de acuerdo a lo que reveló Récord, la directiva azulcrema ni siquiera tendría en el radar al veterano futbolista pues no cumple con los requisitos para portar los colores americanistas.

De acuerdo a la famosa columna de El Francotirador, se dio a conocer que el atacante de los Xeneizes no le interesa para nada a la directiva de las Águilas, por lo que su fichaje con los de Coapa no se daría por ningún motivo, sin importar si renueva o no su contrato, el cual se tiene previsto que se venza el próximo 30 de junio, pues no cuenta ya con la edad límite que tienen los de Coapa para sus fichajes, además de que su historial de lesiones no es atractivo para equipos como América.

Otra situación que le jugaría en contra son sus más recientes números, pues Eduardo tan sólo consiguió tres anotaciones en total en la presente temporada, de los cuales anotó en la Liga de Primera División de Argentina, y de otros torneos. Dos los ha marcado en la competencia local y el otro en la Copa Libertadores, pero para ser un delantero es una foja que un “killer” americanista no debería permitirse.

Además, a esto se le suma que el futbolista argentino se encuentra lesionado después de sentir molestias musculares previo a un encuentro del Boca Jrs, por lo que se tardará de 15 a 20 días en recuperarse, es decir, dos días antes de que América inicie su participación en el Apertura 2022, situación que se une a las aristas que impedirían su arribo a la escuadra de Los Millonetas, pues ya han tenido malas experiencias de este tipo como fue el caso de Jerémy Ménez.

Por lo que no importaría que Salvio, de 31 años, hubiera portado los colores de equipos europeos como lo son el Benfica y Atlético de Madrid, equipo con el que ganó en dos ocasiones la Europa League. Mientras que, con la escuadra lusitana consiguió ser Campeón en cinco ocasiones de la Liga portuguesa, algo que sólo podría quedar en una anécdota y en México no contaría como puntos extras, pues su falta de juventud lo alejaría cada vez más.