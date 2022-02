Con goles de Nicolás Ibáñez, Avilés Hurtado y Víctor Guzmán, Pachuca derrotó 3-1 al América en el Estadio Azteca y lo hundió en la tabla general de posiciones. La situación en Coapa empieza a ser preocupante: aún no se sabe qué determinación tomará la directiva de la institución con respecto a Santiago Solari.

En conferencia, el todavía entrenador de las Águilas confirmó: "Los abucheos son lo mismo. Algunas cosas se expresan con frases y otras con gritos. Entiendo la pregunta y tú entiende mi posición como profesional del deporte. Se trata siempre de superar la adversidad, no rendirse nunca y no me voy a rendir".

En principio, a pesar de la irregularidad en este Clausura 2022 de la Liga MX, el Indiecito continuaría al mando del conjunto azulcrema hasta el próximo fin de semana contra Pumas UNAM. La obligación de ganar el Clásico Capitalino está vigente, como siempre, pero esta vez con la presión de los fanáticos.

Alza la mano para dirigir al América

A través de las redes sociales, minutos después de la derrota de las Águilas frente a Pachuca, un viejo conocido del futbol mexicano se ofreció para tomar las riendas del cuadro azulcrema. Vistió la playera de los de Coapa entre 1994 y 2001, durante su etapa como futbolista profesional, y ahora está a disposición.

"Americanistas, ¿a quién debe de llamar Emilio Azcárraga?", publicó San Cadilla en las redes sociales, abriendo el diálogo a la opinión de los fanáticos sobre el posible sucesor de Santiago Solari. Y ahí fue cuando apareció el Potro Gutiérrez, de paso reciente en Real España de Honduras: "Mande...".