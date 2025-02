Travis Kelce compartió sus sentimientos con un sentido mensaje después de que los Kansas City Chiefs perdieran el Super Bowl LIX (59) contra los Philadelphia Eagles. El tight end, quien debe definir si se retira o sigue jugando en la NFL, hizo una emotiva reflexión en el podcast New Heights que tuvo un impacto inmediato en las redes sociales.

“Esto es fútbol, ​​hombre. Sé que lo digo así porque acabo de perder el partido y voy a actuar como si no hubiera significado nada, pero es mi tercer partido en tres años. He tenido mucho éxito jugando a este deporte. Sigue significando mucho y siempre lo será y este partido va a doler como lo hizo Tampa. Pienso en eso demasiado a menudo. Pero este juego es simplemente, ya sabes, es solo nuestro trabajo. Mi vida sigue siendo hermosa”, fueron las palabras de Kelce.

Con esto, Travis dejó en claro que está contento con su presente en lo personal más allá de lo deportivo y volvió a ratificar el valor que le da a su relación con Taylor Swift. Ahora, con la inminente posibilidad de retirarse, Kelce tendrá que decidir si está listo para perseguir un último campeonato junto a Patrick Mahomes o prefiere comenzar un nuevo capítulo en su vida lejos de los terrenos de juego del futbol americano de la NFL.

El emotivo mensaje de Travis Kelce al hablar de su posible retiro

Travis Kelce aún no ha decidido si seguirá jugando para los Chiefs la próxima temporada o si optará por el retiro. Sin embargo, el ala cerrada dejó entrever que Taylor Swift y su familia siempre serán mucho más importantes que cualquier victoria o derrota en la NFL.

“Vuelvo a casa y me encuentro con una familia y unos amigos maravillosos que me quieren de verdad. Esa es la belleza de atravesar un momento tan difícil como este. Puedo seguir siendo feliz y pasándolo genial en la vida incluso cuando me sucede algo así porque tengo el apoyo que tengo. Así es como me voy a sentir al respecto. Definitivamente voy a compartimentar y dejar esto en un rincón de atrás. Me ocuparé de esto en otro momento, pero no voy a sentarme aquí y actuar como si el mundo se hubiera acabado por esto”, sentenció Kelce.