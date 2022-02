A pesar de que América sigue sin mejorar el paso pues desde finales del 2021 sólo suman una victoria, la permanencia de Santiago Solari al frente del conjunto de las Águilas está más sólida que nunca, así lo dio a conocer Récord, quienes aseguran que la propia directiva confirmó que la continuidad del estratega argentino va porque va, y se espera que se quede al frente de la escuadra americanista hasta final de torneo sin importar los resultados como el que vivió a manos de Mazatlán, en donde cayeron 2-1 en el Kraken.

Y es que, de acuerdo al rotativo, la directiva azulcrema decidió darle un voto de confianza con todo lo que implica a Solari, por lo que está más firme que nunca en el banquillo azulcrema, pero no hay mal que dure 100 años, y se reveló que, si pierde los encuentros más importantes para el equipo de Coapa, el panorama si podría cambiar para el Albiceleste, pues en el Nido están conscientes que no pueden caer a manos de sus acérrimos rivales: Chivas, Cruz Azul y Pumas.

También se reveló que por el momento América no cuenta con un plan B para suplir a Santiago en lo que resta del Clausura 20222, además de que no quieren echar a perder la inversión que se hizo para esta campaña, en donde la directiva comandada por Santiago Baños, ha sido de las más criticadas en recientes años por parte de los aficionados americanistas, quienes no le perdonan el estilo de adquisiciones que llegaron a Coapa.

De acuerdo a lo revelado, tras el descalabro en el Kraken en el vestidor americanista les habría dado una fuerte reprimenda a sus jugadores por el fatídico resultado, lo que ocasionó que los futbolistas americanistas se unieran más que nunca y a su vez le brindaran su completo apoyo a Solari, pues revelaron que confían en su sistema y reconocen que ellos han sido los que han fallado.

La directiva de Los Millonetas estaría dispuestos a realizar un recuento de daños al final de la actual temporada, el Clausura 2022, pero no se descartó que, si sucede un verdadero drama ante los acérrimos rivales, Santiago pudiera salir del club, pero sólo con estas condiciones sería que el entrenador sudamericano podría salir de América, pues los dirigentes del club confían en su sistema.