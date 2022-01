Al parecer en las Águilas del América no han terminado sus fichajes de invierno, y es que el cuadro de Coapa tenía en el radar a otra promesa del futbol europeo, Álvaro Jiménez, quien es un extremo español que actualmente juega para el Cádiz, y parecía que podría ser la última pieza del cuadro de Santiago Solari para incorporarse esta temporada a la Liga MX, donde los azulcremas ya suman dos fechas sin conocer la victoria, pero esto se complicó pues ya habrían sumado sus 10 extranjeros con el arribo de Juán Otero.

De acuerdo al periódico Récord, así como TUDN, se dio a conocer que los americanistas estaban interesados en el canterano del Real Madrid, a quien detectaron tras tener en la mira a su amigo y compañero, Iván Alejo, pues ambos han hecho una gran mancuerna cuando han tenido la oportunidad de coincidir, con quienes ya habrían tenido contacto con el equipo ibérico para saber la situación de ambos futbolistas, pero al parecer no fueron tan convincentes como Otero, quien arriba a Coapa con una foja negativa de tarjetas y goles.

Pero de acuerdo a dichos medios, la estrella naciente del Real Madrid era el que habría generado más interés para Santiago Baños y compañía, por lo que ya le habrían hecho una oferta al atacante de 26 años de edad, a quien no le habría desagradado la idea de migrar al futbol mexicano pues su objetivo principal es sumar minutos de juego, por lo que su situación con la escuadra americanista se esperaba que fuera prolífica, pero sorprendieron con el fichaje del ex jugador de Santos Laguna, quien no cayó bien a los fans azulcremas.

El fichaje de Jiménez se esperaba que fuera más productivo, pues está siendo prácticamente borrado del conjunto del Cádiz, ya que el futbolista español no ha visto actividad desde el año pasado y está desesperado de que esta sequía de minutos acabara cuanto antes, por ello se encontraba ansioso de salir del conjunto europeo para sumar partidos, siendo un panorama atractivo que estaría bajo las órdenes del timonel argentino, Santiago Solari, a quien ya tuvo cuando se encontraba con los merengues, pero se desconoce que pudo suceder.