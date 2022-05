El Club América se encuentra a las puertas de comenzar los Cuartos de Final de la Liguilla, donde enfrentará al complicado Puebla en una serie a ida y vuelta. Mientras tanto, la directiva del cuadro Azulcrema comienza a moverse de cara al mercado de fichajes de verano y el armado del primer equipo para el próximo semestre.

En este sentido, en los últimos días se instaló un rumor que ilusionó a todos los aficionados: en el Nido de Coapa estaría el interes de repatriar a Diego Lainez, al menos en calidad de préstamo por seis meses o un año. Y es que, con el paso del tiempo, el atacante mexicano no logra asentarse en Betis y cuenta con pocos minutos, lo que preocupa al futbolista y también a Gerardo Martino pensando en el Mundial de Qatar 2022.

Para aumentar las especulaciones, se conoció queel presidente deportivo del América, Santiago Baños, realizó un viaje a España en los últimos días, en el cual intentaría gestiones para repatriar a su canterano. Consultado por este traslado al Viejo Continente y el posible fichaje de Lainez, el directivo se mostró cauteloso.

"Fui de vacaciones, no seas chismoso", dijo entre risas. "Lo de Diego no es tan sencillo, obviamente que qué equipo no quisiera contar con él, es un jugador mexicano con marcas especiales, ganó una final, pero no es sencillo. Betis pagó una cantindad importante por él y también está buscando la mejor opción para Diego. Hoy estamos enfocados en el tema de la Liguilla y posteriormente veremos qué sucede, pero no es un tema sencillo", añadió para Marca Claro.

¿Cuánto pagó el Betis al América por Lainez?

En el año 2019, el América vendió a Diego Lainez al Real Betis a cambio de una suma de 17 millones de dólares, lo que le impediría a las Águilas contratarlo con una transferencia. Después del paso de Quique Setién, el técnico que lo solicitó, ni Rubi García ni Manuel Pellegrini lo han tomado en cuenta considerablemente. En toda esta temporada, el elemento del Tri suma solo 409 minutos en 12 partidos.