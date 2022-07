Fidalgo, Sánchez y los intocables de Santiago Solari que no tienen sitio en el América del Tano Ortiz

América le quitó el calificativo de "interino" a Fernando Ortiz, dándole plena confianza para asumir las riendas del proyecto que inicia con el Torneo Apertura 2022. Pero esta nueva etapa es completamente distinta y al margen del tiempo que ya tiene en el banquillo, lo cierto es que ahora es que se comienzan a ver los destellos del Tano al frente de las Águilas.

Y es que Ortiz ha tenido que modificar buena parte de la base con la que venía trabajando, pues tenía el sello de Santiago Solari por todos lados. Luego de un mercado de pases en el que llegaron Jonathan Rodríguez, Jürgen Damm y Néstor Araujo, el Tano poco a poco comienza a dar pasos importantes hacia la construcción de un nuevo modelo de juego.

Las dos primeras presentaciones del América en el Apertura 2022 son el reflejo de los cambios que ha introducido Ortiz en el conjunto azulcrema. Uno de los primeros sacrificados del once inicial ha sido Jorge Sánchez, lateral derecho que fue indiscutible en la temporada pasada y que de un momento a otro perdió el lugar que ahora es ocupado por Miguel Layún.

"Me siento capaz de jugar, pero son decisiones del Tano. Ahora pone a Layún porque lo ve mejor", dijo Sánchez en la conferencia de prensa previa al compromiso contra Rayados de Monterrey. El lateral no presenta molestias físicas ni nada por el estilo, pero los dos partidos del torneo los ha visto desde el banquillo de suplentes y aún no suma minutos en la temporada.

Otro cambio significativo es el de Álvaro Fidalgo. El mediocampista español tuvo un gran protagonismo con Solari y fue clave con varios pases de gol, pero ahora su papel es de recambio y no parece tener lugar en el doble pivote que conforman Jonathan dos Santos y Pedro Aquino. Tampoco como mediapunta, debido al alto nivel de Diego Valdés.

Eso sin mencionar uno de los casos más llamativos: Salvador Reyes. El lateral izquierdo fue fundamental en el ciclo pasado y aunque durante el interinato del Tano fue suplente, casi siempre entraba de recambio y sumaba minutos. En el Apertura 2022 no ha sido convocado por lesión, pero de igual modo Luis Fuentes se ha adueñado del puesto.

Las transiciones siempre son complicadas y no están a salvo de tropiezos cuando están en su etapa inicial. Sin embargo, el Tano cuenta con una de las nóminas más importantes de la Liga MX y los refuerzos poco a poco comienzan a darle ese salto de calidad al equipo. Las Águilas todavía no ganan, pero una vez que levanten vuelo serán un dolor de cabeza para los rivales.