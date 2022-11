Las Águilas no aceptaron los plazos propuestos por la nueva directiva del conjunto argentino, que atraviesa serios problemas financieros.

América sigue rechazando cualquier oferta que llega de Independiente. Las Águilas no quieren seguir esperando y no aceptarán bajo ningún concepto los plazos solicitados por el equipo argentino, que ahora está obligado a pagar la deuda de 5.7 millones de dólares para no ser castigado por la FIFA.

La nueva directiva de Independiente busca solucionar los problemas financieros que atraviesa la institución y pagar cada una de las deudas que tiene hasta el momento. Es por eso que el Rojo solicitó al América un plazo de dos años para pagar lo que deben por el traspaso de Cecilio Domínguez en 2018.

Sin embargo, los Azulcremas siguen firmes en su posición de no cambiar las condiciones de pago y desean recibir el dinero dentro de los 60 días que estableció la FIFA. Las consecuencias de no cumplir con la fecha son muy graves para Independiente, que quedaría inhabilitado para los siguientes mercados.

Además del retraso que tiene el club argentino, en América no piensan cambiar su postura debido a que el Rojo ignoró la deuda tras recibir dos pagos por Cecilio Domínguez: primero por el Guaraní, que pagó por su préstamo; luego por el Austin FC, equipo al que lo vendieron por 4.5 millones de dólares.

¿Qué fue de Cecilio Domínguez?

Luego de culminar su etapa en el Austin FC de la MLS, el mediocampista paraguayo se marchó al Santos Laguna para disputar el Torneo Apertura 2022. Cecilio Domínguez ha vestido la camiseta de cuatro equipos desde que se produjo su salida de las Águilas y el club azulcrema no ha recibido el pago por su venta.