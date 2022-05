El Club América ha protagonizado una impresionante remontada para meterse entre los cuatro mejores equipos del Clausura 2022. Semanas atrás, las Águilas ocupaban el último lugar de la tabla, motivo por el cual se decidió despedir al entrenador argentino, Santiago Solari. Fernando Ortiz asumió las riendas y metió al equipo en Liguilla con una gran racha de resultados. Ahora, la final está a un paso.

Guillermo Ochoa es uno de los referentes que tiene el América, y en la previa a la Semifinal ante Pachuca, recordó los malos momentos vividos semanas atrás: "Nosotros debemos disfrutar y salir a divertirte que pasamos de Cuartos y que estamos en una Semifinal, después de haber estado en el último lugar; entonces, el panorama cambia y la visión cambia y todo es positivo”, analizó en diálogo con Mediotiempo.

Asimismo, Memo sabe que los ánimos puertas hacia adentro son muy diferentes a las de semanas atrás, cuando todo el mundo veía acabado el semestre para el América: “Todo es para ganar, porque cuando estábamos de últimos nadie hubiera apostado por nosotros para estar en la Liguilla. El equipo se fortaleció y hoy al club no le veo techo, queremos llegar a la Final".

En la previa al primer duelo ante Pachuca, Ochoa reconoce la espina clavada por las últimas actuaciones del equipo en Playoffs: “Estamos muy contentos e ilusionados, en torneos anteriores nos quedamos en cuartos luego de hacer un buen torneo regular, pero en la Liguilla no se nos dio y era una cuenta pendiente”. Con Solari como entrenador, el América lideró el semestre pasado la fase regular, pero no logró pasar de cuartos de final.

La clave: no bajar los brazos

El experimentado guardameta de las Águilas considera que el equipo no tiene techo y que el principal mérito en la remontada radicó en no tirar la toalla: “Hoy veo un equipo motivado, porque nunca bajamos los brazos. Siempre creímos y por más que las cosas no salían el equipo quería revertir. Sabíamos que podíamos dar más y nos encontramos con muchas cosas; el equipo ahora no tiene techo", afirmó Ochoa.