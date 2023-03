Ya son varios años en los que América no logra levantar un título de liga, a pesar de que han gastado millones de dólares en refuerzos. Sin embargo, en la actualidad temporada hay una gran esperanza por el gran rendimiento que ha mostrado Henry Martín. Sobre todo porque recuerda mucho al momento que tuvo Oribe Peralta con la camiseta de las 'Águilas'.

El atacante nacido en Torreón llegó a América luego de haber sido campeón con Santos Laguna en dos oportunidades, siendo una de las máximas figuras. Y si bien había mucha expectativa puestas en Oribe, la presión que existe en el conjunto de las Águilas es superior a cualquier otro. Aún así, el atacante logró ganar 2 Ligas MX y 1 Copa MX.

La insólita razón por la que Oribe Peralta casi no firma con América

Está claro que el mexicano es parte de la historia grande de América, ya que fue una de las máximas figuras en los últimos triunfos del club. Además, Peralta cosechó 91 goles y 49 asistencias en 251 partidos. Sin embargo, el ex futbolista confesó que estuvo a punto de no llegar a la institución.

"Mi padre siempre veía todos mis partidos, tenía siempre algo por decirme. Era muy honesto, y no había nadie más honesto que él. Para mí tenía comentarios adecuados. En esa ocasión, salgo de la oficina y le digo que habrá sí al América, y él me respondió: 'No te vayas. No te vayas al América, todos se echan a perder ahí'", comentó Oribe Peralta.

Para la suerte de ambas partes, el futbolista tomó la decisión de fichar por América y así dejar su nombre en la historia del fútbol mexicano. La realidad es que en ese momento podría haber llegado a cualquier equipo de la liga, pero se decantó por un desafío muy importante. Obviamente, Oribe Peralta terminó siendo recompensado por ese atrevimiento.