Luego de haber culminado su participación en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX eliminados en Semifinales ante el Toluca, algunos de los jugadores del América están concentrados con la selección mexicana para la Copa del Mundo Qatar 2022 como Henry Martín y otros se encuentran de vacaciones como Jurgen Damm.

Uno de los jugadores del América que se encuentra de vacaciones es el extremo Jurgen Damm quien viajó a Japón en un viaje que ha venido presumiendo en sus redes sociales mientras que la renovación de su renovación de contrato que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 con las Águilas.

En sus histrorias de Instagram, Jurgen Damm ha publicado fotografías suyas donde se le ve con el jersey de las Águilas del América en una visita a a la capital de Japón. ¿Por qué tan elegante Homero?", preguntó el veloz jugador y él mismo respondió "Porque vengo llegando al Palacio Imperial de Tokio".

Uno de los seguidores de Jurgen Damm le comentó en tono sarcástico: "Ser banca sí deja, mi queridísimo Jurgen Flash", y el jugador del América le respondió: "Gracias a Dios he invertido muy bien mi dinero desde hace 12 años que juego, te juro, y pregúntale a la directiva, que soy el que menos gana de todo el equipo y no he tocado ningún peso de mi salario para venir, todo es de mis rentas y propiedades. Estoy en América porque siempre fue mi sueño y es un honor para mí poder jugar con la Gran Ave. Bendiciones".

Jurgen Damm en la estatua de Hachiko

Uno de las fotografías que más llamó la atención de las que ha compartido Jurgen Damm es donde se le ve ante la estatua del perro Hachiko quien se hizo muy conocido por la película dedicada a él. "Prometí no llorar en este viaje pero con el perrito más fiel del mundo es inevitable, te amo Hachiko", escribió Damm para comentar su foto a las afueras de la estación Shibuya, en Tokio. "En esta estación de trenes venía todos los días Hachiko cuando murió su dueño, la lealtad de éste hermoso perro fue increíble", agregó.