A pesar de que se encontraba bien identificado con el Celta de Vigo y de que ya tenía pasaporte español, el defensa central Néstor Araujo se convenció pronto de volver a futbol mexicano por la oferta que le hicieron las Águilas del América con las que se reportó listo para debutar contra el Atlas en la primera jornada del torneo Apertura 2022 si así lo decidiera el director técnico Fernando Ortiz.

El fichaje de Néstor Araujo fue criticado por Javier Pérez Teuffer, expresidente del América, quien consideró que el defensa central mexicano no supera al argentino Emanuel Aguilera y al paraguayo Bruno Valdez; el exdirectivo también cuestionó el nivel que podría tener el delantero uruguayo Jonathan el Cabecita Rodríguez luego de su paso discreto por el futbol de Arabia Saudita.

Néstor Araujo encuentra similitudes entre Tano Ortiz y Chacho Coudet

Luego de cuatro temporadas como jugador titular en la defensa del Celta de Vigo, Néstor Araujo consideró conveniente regresar a la Liga MX con las Águilas: "Si te habla América es para analizar, para ver las posibilidad y vengo al América porque hay un Mundial pronto y hay una responsabilidad que hay que tomarla como un reto y es algo bueno para mi carrera”. Después de sus primeros días en el club azulcrema, el zaguero ha encontrado similitudes en el trabajo que hace con el director técnico Fernando Ortiz con lo que hacía bajo el mando de Eduardo el Chacho Coudet. “Se asemeja mucho; hay que correr mucho, y así decía Chacho. Acá es igual y en ese sentido no me va a costar tanto. Vengo de dos semanas a tope y si me ponen el fin de semana, yo me rifo”, dijo Néstor Araujo de cara al partido contra el Atlas.

Critican el liderazgo de Santiago Baños en América

Javier Pérez Teuffer, presidente del América entre 1999 y 2004, criticó a Santiago Baños por tener un liderazgo compartido en el club, primero con Mauricio Culebro y actualmente con Héctor González Iñárritu. "En mis tiempos no había tantos presidentes en América, actualmente está el presidente administrativo, el presidente deportivo y el presidente operativo. En mis tiempos solo yo era el presidente y los demás eran vicepresidentes. Santiago Baños tiene un puesto con nombre muy rimbombante, pero muy acotado en las decisiones que puede tomar", apuntó Javier Pérez Teuffer para ESPN.