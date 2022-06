Paulatinamente, las Águilas del América van tomando mayor consistencia para afrontar el torneo Apertura 2022 bajo la dirección técnica del argentino Fernando Ortiz. El equipo volvió del Tour Águila y además Pedro Aquino regresó de su participación en el fallido repechaje mundialista con la selección de Perú.

A una semana del inicio del torneo Apertura 2022, las Águilas del América tienen pendientes por resolver como el fichaje del defensa central Néstor Araujo, y desocupar una plaza de futbolista extranjero porque el paraguayo Bruno Valdez, el colombiano Juan Otero y el uruguayo Federico Viñas no quieren irse del club y por lo tanto no se podría incorporar el recientemente fichado Jonathan Cabecita Rodríguez.

Pedro Aquino volvió a México por la 14

Un día después de que el América venciera al León en el cierre del Tour Águila, el mediocampista peruano Pedro Aquino volvió a las Ciudad de México dispuesto a hacerse de la titularidad: "Ganaron 5-2, veo al equipo enchufadísimo y se viene un duro trabajo para ganarse nuevamente una posición en el América, vengo con todas las ganas, solamente pensando en el América para sacar adelante la 14". Sobre las incorporaciones de los refuezos Jonathan Cabecita Rodríguez y Jurgen Damm, el medio escudo inca apuntó que "son jugadores muy importantes para el equipo, nos van a aportar bastante. Queremos ser campeones, nos hemos atrasado un poco con esa meta pero hay equipo para poder hacerlo".

Néstor Araujo, cada vez más cerca

El miércoles por la tarde llegó a la Ciudad de México Nestor Araujo. Su incorporación a las Águilas del América es casi un hecho, no obstante el defensa central se abstuvo de dar declaraciones en el aeropuerto, de hecho no vistió ninguna prenda oficial del equipo azulcrema puesto que aún no se concreta su fichaje como refuerzo azulcrema para el torneo Apertura 2022.