En medio de una oleada de cuestionamientos y de un malestar que los aficionados de las Águilas del América han expresado en redes sociales por el mal inicio en el torneo Apertura 2022, el director técnico Fernando Ortiz manifestó que se encuentra tranquilo de cara al partido de la Leagues Cup contra Los Angeles FC (LAFC), además de que está respaldado por su plantel.

Así como Fernando Ortiz espera que el América dé un buen partido y obtenga un resultado positivo, el defensa Emilio Lara buscará tener una actuación sobresaliente que le permita ser llamado por el director técnico Gerardo el Tata Martino a la selección mexicana en la recta final para la Copa del Mundo Qatar 2022.

Así afrontará Fernando Ortiz partido contra LAFC

Aunque tendrá cinco bajas en su plantel, el argentino Fernando Ortiz, director técnico de las Águilas del América, confía en poner un cuadro fuerte para enfrentar a Los Ángeles FC (LAFC) en partido correspondiente a la Leagues Cup. "Lo tomamos con la misma seriedad que tomamos los partidos amistosos anteriormente, saldremos a la cancha los mejores jugadores que yo considere para este tipo de amistoso y marcar que América es un club grande y puede jugar en cualquier lugar y con quien juegue". Respecto a sus nociones sobre el rival, el Tano admitió que "no sabía que están en primero en su liga, no es que no esté informado, pero me enfoco en mi equipo, trato de mostrar una idea de juego en el equipo, lo hacemos con otros rivales".

Emilio Lara sueña con ir a Qatar 2022

A sus 20 años de edad y a menos de un año de haber debutado en la Liga MX con las Águilas del América, el defensa Emilio Lara alberga en el pensamiento la ilusión de ser convocado a la siguiente convoctatoria de la selección mexicana para el partido contra Paraguay, el miércoles 31 de agosto en el estadio Mercedes Benz, de Atlanta, pero su ambición le alcanza para pensar en Qatar 2022. "Sería un placer y orgullo representar a mí país. Tengo la ilusión de estar en la siguiente convocatoria y para el Mundial ¿por qué no?"