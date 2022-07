Edson Álvarez, sin duda el mejor caso de éxito de un futbolista egresado de las fuerzas básicas del América y exportado al futbol europeo, ha tenido un rendimiento notable con el Ajax y con ese mérito su opinión pesó de alguna manera para que Santiago Giménez fichara por el Feyenoord.

En cuanto a la Liga MX, luego de su partido contra el Real Madrid, este domingo las Águilas del América enfrentarán al León en la cancha del estadio Nou Camp en partido de la sexta jornada del torneo. El equipo azulcrema tiene pendiente su partido de la quinta fecha contra el Santos.

Edson Álvarez influyó en fichaje de Santiago Giménez con Feyenoord

Santiago Giménez se ha convertido en el tercer futbolista mexicano vigente en un club de la Eredivisie, después de Erick Gutiérrrez del PSV Eindhoven y de Edson Álvarez del Ajax. El centro delantero estuvo en contacto con ambos mediocampistas, que son sus compañeros en la selección mexicana, y el examericanista influyó en su toma de decisiones. “Desde antes que supiera del interés hablaba mucho con ellos porque me entusiasmaba estar en la liga holandesa. Me dijeron que era una liga muy intensa, con mucha rivalidad y muy competitiva. Ahora que Edson supo de la noticia, ha sido de gran ayuda porque me ha dicho que la liga es extraordinaria”, comentó Santiago Giménez en su primera conferencia de prensa como jugador del Feyenoord.

América vs. América ya tiene fecha de estreno

Será el miércoles 31 de agosto cuando la plataforma de streaming y entretenimiento Netflix ponga disponible la docuserie América vs América que fue anunciada el pasado 28 de abril. Esta docuserie, que sería de seis episodios, pretende mostrar una nueva perspectiva de los futbolistas: sus relaciones familiares, renovaciones de contratos, presión de la prensa y la responsabilidad que implica pertenecer a las Águilas.