Lo que parecía ser un intento desesperado por evitar una vergonzosa finalización en el torneo Clausura 2022 para el América se ha tornado en un resurgimiento esperanzador para las Águilas que aún aspiran a clasificar a la liguilla entre los cuatro equipos que clasificarán directamente a cuartos de final.

Cuando todo apuntaba a queFernando Ortiz sólo trataría de hacer más decoroso el desenlace del torneo para el América, el director técnico argentino ha firmado un interinato histórico para las Águilas y cada vez parece menos descabellada la posibilidad de que se mantenga en el cargo para el torneo Apertura 2022.

Carlos Reinoso propone a Diego Valdés y Bruno Valdez como líderes

El golpe de timón que dio el director técnico argentino Fernando Ortiz en el banco del América para corregir la marcha en este torneo Clausura 2022, paulatinamente ha provocado que los jugadores que eran cuestionados por su rendimiento ahora sean reconocidos por el resurgiento azulcrema.

Carlos Reinoso, una de las máximas figuras en la historia del América, ha propuesto a dos elementos como referentes morales del equipo. "Bruno Valdez" es uno de los elementos que el Maestro ha propuesto para que ejerza el liderazgo aun cuando ha tenido un torneo de muchas críticas. El chileno dijo que "también mi paisano" Diego Valdés, ambos "por la edad y por el recorrido que tienen deben ser uno de los líderes". En entrevista con Récord, Reinoso también resaltó que "hay algunos que destacan como en el caso de Diego Valdés, pero también a veces, Álvaro Fidalgo o Alejandro Zendejas lo han hecho muy bien, y en el cierre de torneo veo un momento muy bueno de la mayoría de los jugadores. El equipo pasa por un buen momento, me encantó Jorge Sánchez, me encantó Federico Viñas, me encantó Valdés, Richard Sánchez, Bruno Valdez, Guillermo Ochoa la única que tuvo, la resolvió bien".

Tres entrenadores que han influenciado a Fernando Ortiz

Uno de los directores técnicos de los que más se ha hablado durante el torneo Clausura 2022 de la Liga MX es el argentino Fernando Ortiz quien durante su interinato ha hecho resurgir a las Águilas del América con una racha de seis triunfos consecutivos que las sacó del fondo de la clasificación y las llevó a la zona de repechaje.

Fernando Ortiz comentó para ESPN que en su formación como director técnico tiene influencias de tres entrenadores argentinos: Carlos Bianchi en Boca Juniors, Diego el Cholo Simeone en Estudiantes La Plata, Ricardo Gareca en Vélez Sarsfield. Un comportamiento fundamental para el Tano es siempre "decirle la verdad al futbolista".