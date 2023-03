Tanto Carlos Reinoso como Oribe Peralta escribieron sus nombres en la historia de las Águilas del América. En los días previos al clásico nacional de las Chivas del Guadalajara correspondiente a la jornada 12 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, el Maestro regañó al Cepillo.

Oribe Peralta jugó para las Águilas del América entre 2014 y 2019, año en el que pasó a las Chivas del Guadalajara, equipo en el que estuvo hasta que anunció su retiro después del torneo Apertura 2021, pero en el que jugó muy pocos minutos. Haber pasado del equipo azulcrema al rojiblanco es algo que no le agradó a Carlos Reinoso.

"A mí no me gustó que viniera Oribe Peralta a Chivas, me repateó, sentí un dolor aquí (en el cuerpo) cuando llegó, no se vale. Respeto mucho la carrera de Oribe Peralta, fue un gran futbolista, campeón olímpico y todo, pero no tenía nada qué hacer en Chivas”, recordó Carlos Reinoso quien se molestó tanto que le dijo al Cepillo: "Oribe, la peor cagada que pudiste haber hecho fue haberte ido a Chivas".

Carlos Reinoso también recordó su sentimiento como símbolo del América, tanto como jugador como director técnico contra las Chivas del Guadalajara: "En mis tiempos jugar contra Chivas era un odio natural, eran otros tiempos. Tenían a Alberto Guerra, uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos en Chivas, pero uno entraba con esas ganas de querer ganarles, de verdad se sentía un odio, odio natural, no era solo una rivalidad deportiva y lo digo con mucho respeto".

No cambiar camisetas en el clásico

Para Carlos Reinoso es inconcebible que un jugador de las Águilas del América cambie su camiseta con un rival de las Chivas del Guadalajara: "Yo siempre les dije que aquí no se puede cambiar playera con el rival, ustedes deben de tenerle un respeto a la afición; es increíble que termina un Clásico que perdiste y el jugador se quede en la cancha a platicar, reírse y cambiar playera con el rival cuando el aficionado sale del estadio llorando, no merecen ese desprecio de nuestra parte".