Entre su carrera como jugador y entrenador, conquistó un total de 11 títulos y se transformó en una de las personalidades más importantes del futbol mexicano. Por si fuera poco, es uno de los grandes ídolos que tiene el Club América: brilló en la década de 1970 y dejó una huella imborrable en la institución. Por supuesto, hablamos de Carlos Reinoso.

El Maestro tenía un talento impresionante dentro del campo de juego y supo demostrar sus capacidades como Director Técnico. Aún así, su mayor victoria no tuvo nada que ver con el deporte: fue haber vencido a las drogas en su etapa más oscura. Esto lo ha revelado el propio chileno en entrevista con el Burro van Rankin y Juan Carlos Gabriel de Anda.

Carlos Reinoso admitió que, cuando vestía los colores de Toros Neza tuvo una recaída debido a una situación familiar y llegó a meterse hasta "20 pases de coca diarios".Afortunadamente, tuvo gente que lo acompañó en todo momento y lo ayudaron a poder vencer su adicción, por lo que lleva más de más de tres décadas limpio.

"El mayor triunfo de mi vida es haber salido de las drogas, me recuperé hace más de 30 años y no fue fácil, me costó un mundo. Me acerqué a Dios, mi hija Paola me ayudó muchísimo, el acercamiento de mis hijos me ayudó a salir adelante. Tuve una recaída en Toros Neza y quien me ayudó mucho fue Juan Antonio Hernández (expropietario de Toros Neza)", confesó el sudamericano.

Más adelante completó: "Recaí porque apareció en mi vida mi hija Jessika cuando tenía 18 años y yo no sabía cómo decirle a mi mujer. En ese momento recaía y fue el señor Hernández quien un día se acercó a decirme: 'Quiero que vayas a Oceánica' y yo no sabía cómo se había dado cuenta. Esa misma noche me interné, estuve un mes y a partir de entonces no volví a consumir".