Desde el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, Henry Martín está convertido en el hombre del momento del América. Con el doblete que anotó en la victoria de las Águilas contra el Atlético de San Luis el delantero yucateco se metió al top 10 de goleadores en la historia del club azulcrema con 77 goles.

En el torneo Clausura 2023, Henry Martín rebasó los 74 goles que Oribe Peralta anotó con el América y después superó los 76 goles de Gonzalo Farfán para convertirse en el décimo máximo anotador en la historia de las Águilas, además de convertirse en un hombre clave para el director técnico Fernando Ortiz.

Tras ingresar al top 10 de máximos goleadores en la historia del América, Henry Martín comentó que "para mí es un honor poder estar en el top 10, no es fácil, uno se pone a pensar en todo lo que ha pasado y para nada ha sido fácil, esfuerzo y trabajo parte fundamental, pero sin mis compañeros y familia no hubiera podido lograrlo".

Henry Martín se mostró privilegiado de haber superado a un delantero como Oribe Peralta a quien él veía por televisión antes de debutar en la Liga MX: "Empecé a jugar a los 21 años profesional y recuerdo que lo vi jugar una Final en la televisión, jamás pensé en compartir cancha con él y por supuesto menos pensar en alcanzarlo en goles en el club. Yo no sabía cuantos goles llevaba, no me gusta ponerme a pensar o presionarme, pero hasta mi gol 73 yo no sabía que estaba a uno de alcanzar a Oribe, y para mi Oribe es un ídolo, fue un referente, mi capitán cuando llegué al club y lo admiro mucho, me arropó, me enseñó".

Henry Martín persigue a Hermosillo, Cabañas y Reinoso

En entrevista para Récord, Henry Martín dio a entender que las siguientes marcas que busca superar son las de Carlos Hermosillo, que anotó 94 goles con el América, de Salvador Cabañas que anotó 98 y Carlos Reinoso que anotó 99 y que lo retó a rebasarlo. "Yo quiero más, no me gustaría quedarme en el 10, sé que es difícil, pero me gustaría ir por más", dijo la Bomba.