Aprovechando el parón de la Liga por las eliminatorias mundialistas hacia Qatar 2022 en las que Guillermo Ochoa, portero de las Águilas del América tuvo una gran actuación en contra de Estados Unidos, el América enfrentará este viernes a los Rayados del Monterrey en el segundo partido del Tour Águila y prácticamente es un hecho que Rogelio Funes Mori no jugará por la lesión que arrastra desde semanas atrás.

Mientras el América continúa trabajando bajo el interinato de Fernando Ortiz buscando concretar la posibilidad de llegar al repechaje del torneo Clausura 2022, sigue siendo tema de conversación la llegada del nuevo director técnico; Nicolás Larcamón, el candidato número uno, no le presta atención a los rumores.

Mellizo Funes Mori, casi descartado

En el segundo partido del Tour Águila, América enfrentará al Monterrey en Austin, Texas, Estados Unidos. De cara a este compromiso, las Águilas recibieron una noticia que los motiva. Después de la derrota ante Tigres, el equipo azulcrema volvió a los entrenamientos sabiendo que Rogelio Funes Mori sería baja para los Rayados.

El Mellizo lleva varias semanas fuera de acción por una lesión miofascial de recto femoral del muslo derecho, lo cual lo privó de jugar el clásico regio ante los Tigres y ahora también lo dejaría fuera para el partido amistoso contra América, con todo y pese a que realizó el viaje con el equipo a Estados Unodos para seguir con su recuperación y con la esperanza de tener algunos minutos.

Nicolás Larcamón no se pierde en los rumores

A pesar de que una gran parte del americanismo pide que Nicolás Larcamón sea el próximo director técnico de las Águilas del América, el argentino se encuentra concentrado al 100 por ciento con el Puebla y no le dio mayor importancia a los rumores que ya lo ligan al club azulcrema.

"Es un halago, pero la realidad es que concreto no hay nada. Uno, si se deja invadir por lo que resuena, y más hoy con todo lo que es las redes sociales y con tanta información que no termina de estar validada por nadie como que pierdes piso", dijo Nicolás Larcamón en entrevista con el diario As. "Yo me despojo muchísimo de lo que son las cosas que no tienen en concreto una realidad sobre sobre lo que incide en mí. Yo estoy muy conectado con lo que es este torneo. Sé que cuando uno va desarrollando un proyecto como el que vengo desarrollando, genera muy buena repercusión, no solamente en la liga, en otras ligas. Me han llegado otros rumores de otras ligas, pero yo estoy muy enfocado en culminar un gran torneo".