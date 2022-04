Las Águilas del América van para 10 años sin tener un campeón de goleo y en la actualidad Henry Martín está pasando un momento complicado en la zona de definición. El centro delantero yucateco se sinceró y habló de las desagradables sensaciones que ha tenido al no cumplir las expectativas de la afición.

El uruguayo Federico Viñas y el colombiano Roger Martínez tampoco han tenido una gran aporatación de goles en este campeonato, y por ello las Águilas del América ya pusieron manos a la obra para asegurar a un campeón de goleo de la Liga MX para el próximo torneo Apertura 2022.

La desperación de Henry Martín

En los 12 partidos que ha jugado en el torneo Clausura 2022, ocho de estos como titular, para acumular 722 minutos de juego Henry Martín sólo ha marcado dos goles y ha errado varias oportunidades claras por las que ha sido sumamente cuestionado y criticado por los aficionados de las Águilas del América.

"Al entrar a la cancha y salir de ella he escuchado el abucheo, lamentablemente es así, la mayoría de los delanteros pasamos por esto. En este caso se me ha ido alargando y lo mejor de la situación para mí es que he tenido oportunidades, me sentiría más frustrado si no tuviera oportunidades", admitió Henry Martín. "En partidos pasados llegué a caer en desesperación, desmotivación. En lo anímico no estás acostumbrado a eso, han pasado varios partidos y no se me ha dado. Es muy fuerte, pero tienes que salir de ello por los abucheos. Es más, lo mental, pero cuando salga de ello voy a ser mucho más fuerte, con mucho más carácter".

Germán Berterame será Águila

En medio de su reacción en el torneo Clausura 2022 bajo el mando del director técnico argentino Fernando Ortiz, las Águilas del América ya están delineando su plantel para el Apertura 2022, y ya se habrían hecho de uno de los futbolistas jóvenes más importantes de los últimos tiempos en la Liga MX el campeón de goleo en el Apertura 2021: el argentino Germán Berterame.

De acuerdo con información que Águilas Monumental y Bolavip pudieron corroborar, el América tiene amarrado a German Berterame, delantero que juega para el Atlético de San Luis desde 2019. El equipo Azulcrema habría ofertado por el atacante argentino cinco millones de dólares, y solo restan detalles para oficializar la incorporación. Ante el próximo vencimiento de contrato, la directiva potosina renovará con el argentino para poder venderlo a las Águilas. Según el sitio Statiskicks, desde 2019 no ha habido otro jugador sub 23 con más goles que Germán Berterame (30).