La fase regular del torneo Clausura 2022 de la Liga MX está por entrar en su recta final y al parecer las Águilas del América se quedarían sin liguillar, incluso sin repechaje, a no ser que su director interino Fernando Ortiz reactive a sus jugadores y estos protagonicen una memorable reacción en los últimos siete partidos comenzando contra Toluca.

La duración del interinato de Fernando Ortiz en la dirección técnica de las Águilas ya está definida. Una gran parte del americanismo desea que Nicolás Larcamón llegue para hacer resurgir al equipo azulcrema, sin embargo hay voces que se han expresado en contra de la llegada del actual director técnico del Puebla.

Larcamón sería un error para el América, considera leyenda azulcrema

Ante el creciente rumor de que Nicolás Larcamón llegará al América como director técnico para el torneo Apertura 2022, Adrián Chávez, histórico portero mexicano de las Águilas entre los años 80 y 90, consideró que la llegada del entrenador argentino sería un grave error en caso de concretarse.

"Sería un error que lo nombren porque pasaría lo mismo que con Solari. No es lo mismo dirigir al Puebla que es un equipo que lo puede dirigir gente como él, gente joven, con el debido respeto. Este equipo no tiene presión, no tiene a la prensa, no tiene a la gente, no tiene a todo el mundo encima de él. El América es otra cosa, los que hemos estado aquí sabemos lo que es el América y no cualquiera lo puede dirigir", comentó Adrián Chávez en entrevista con Récord.

Hasta cuándo dirigirá Fernando Ortiz al América

Luego de la destitución del argentino Santiago Solari, fue sorpresiva la designación de Fernando Ortiz como director técnico interino de las Águilas del América a partir de la octava jornada del torneo Clausura 2022 de la Liga MX y la duración de esta encomienda ya fue definida por la directiva azulcrema.

Fernando Ortiz dio a conocer que Santiago Baños, presidente del América, "nos comunicó la continuidad hasta el final del campeonato", sin embargo, al entrenador argentino le gustaría continuar en el cargo: "no lo voy a negar, pero también estoy consciente de que es un interinato, que a la hora de decidir los directivos estoy preparado para lo que decidan".