En un partido sin precedentes, las Águilas del América golearon sin contemplaciones a la Máquina del Cruz Azul el sábado 20 de agosto de 2022 en la cancha del estadio Azteca, en un partido correspondiente a la décima jornada del torneo Apertura 2022. Fue la victoria más grande en la historia del Clásico Joven.

Las Águilas del América lograron su cuarta victoria consecutiva en el torneo y con 16 puntos ya se colocaron en zona de clasificación directa a la liguilla, y lo hicieron a costa de uno de sus máximos rivales, el Cruz Azul, equipo que sufrió su cuarta derrota la hilo y que al parecer se ha quedado sin director técnico.

Esto no pasa todos los días: Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa, portero emblemático de las Águilas del América, fue uno de los jugadores que escribió su nombre en el capítulo de la historia del club azulcrema titulado máximas goleadas del Clásico Joven. Tras el 7-0 contra Cruz Azul, el guardameta se mostró orgulloso de seguir colaborando en el repunte del equipo y de incrementar su cuenta de porterías en cero: "Este tipo de partidos no pasan a diario, en los años que llevo en el club, ya sea en primera división, en fuerzas básicas o inferiores, no recuerdo un marcador de esta manera, entonces es un buen día para el americanismo, es un buen día para los archivos del americanismo. Es una noche que se la debíamos a la afici´ón contra un rival que siempre ha sido complicado, que siempre es difícil, la manera de respetar a un rival es jugando serios, es jugando con humildad y el día de hoy en ningún momento nos relajamos ni quisimos hacer un juego de más".

¡El que sigue!: Fernando Ortiz tras golear a Cruz Azul

Cero y van cuatro triunfos consecutivos del América en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX y argentino Fernando Ortiz continúa afianzándose como director técnico de las Águilas del América y ya piensa en su rival de la siguiente jornada, la número 11: "Mi cabeza piensa en Querétaro, no puedo sacarme eso de la cabeza. Sí fue una noche linda para la afición, sí fue una noche linda para nosotros, para seguir insistiendo en lo que queremos, pero lo dije en el vestuario, fue un triunfo histórico, y no es que quiera no disfrutar de una victoria muy merecida, pero esto sigue". El Tano Ortiz dejó en claro en conferencia de prensa que este contundente triunfo de 7-0 del América sobre Cruz Azul “yo no lo veo como un accidente, al contrario, es consecuencia del trabajo que los jugadores vienen mostrando día a día. Lo dije y lo vuelvo a decir: estoy orgulloso de ser el entrenador de la clase de jugadores que tengo, es un clásico, con un marcador histórico, pero mañana saben que tienen que entrenar, recuperarse y pensar en Querétaro.