El vuelo de las Águilas del América continuará en la jornada 11 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX con la visita a los Cañoneros del Mazatlán. La escuadra azulcrema del director técnico Fernando Ortiz buscará ante el equipo morado de Gabriel Caballero su sexta victoria consecutiva.

El partido entre Águilas del América y Cañoneros del Mazatlán tiene el ingrediente adicional de enfrentarse a dos exjugadores azulcremas que se encuentran cedidos a préstamo: el defensa central español Jorge Meré y el mediocampista ofensivo colombiano Nicolás Benedetti.

Probable once contra los Cañoneros

Para enfrentar a los Cañoneros del Mazatlán en el estadio Mazatlán el Kraken, las Águilas del América de Fernando Ortiz jugarían con la siguiente oncena de inicio: Guillermo Ochoa en la portería; la defensa conformada por Miguel Layún en lugar de Emilio Lara, Bruno Valdez, Néstor Araujo y Luis Fuentes; Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo repetirían en el centro del medio campo con Alejandro Zendejas y Jonathan Cabecita Rodríguez por los costados; Diego Valdés iría como media punta y Henry Martín como referencia en el área.

Tengo más oportunidades en Mazatlán: Jorge Meré

Al no poderse consolidar con las Águilas del América, el defensa español Jorge Meré vive su segunda oportunidad en el futbol mexicano con los Cañoneros del Mazatlán, y en la jornada 11 del torneo Apertura 2022 tendrá un partido especial ante su ex equipo, aunque advirtió que no le va a importar tener una amistad con su compatriota Álvaro Fidalgo mediocampista azulcrema: "Hay que vivir el día de hoy. Mañana es una oportunidad de sumar tres puntos aquí, ahora me debo a Mazatlán y mientras tenga contrato aquí, esta es la realidad en mi cabeza. Es una experiencia nueva, no deja de ser bonita. Tomé la decisión y decidí seguir en el futbol mexicano para seguir conociéndolo y creciendo. El club me apoyó, me dio toda la confianza desde el primer minuto y tengo ganas de responderles en el terreno de juego. Estoy teniendo más oportunidades de enseñar mi juego. Quiero demostrar el jugador que soy, apretar dede que entro al campo", confesó el zaguero ibérico en exclusiva para Bolavip.