Jorge Meré y su mensaje de despedida del América: "No han sido años fáciles"

Jorge Meré nunca logró ganarse la confianza en el América, perdiendo la competencia contra los elementos que se desempeñan en su puesto y disputando muy pocos partidos enfundado en la elástica Azulcrema.

Su paso por Mazatlán fue un desastre, cometiendo errores en momentos clave y perdiendo la titularidad. Al final, la Ola Morada se decidió por no renovarlo y devolverlo al cuadro de Coapa, que no lo contempló para el Clausura 2023.

Hace unos días se hizo oficial que Meré saldría cedido rumbo al Cádiz de la Primera División de España, existiendo una opción de compra que permite que si tiene un buen nivel, no regrese al futbol mexicano.

El futbolista rompió el silencio y se manifestó en las redes sociales, dejando un claro mensaje de desahogo y deseándole éxito a las Águilas en su futuro, además de enfocar la mente en el próximo reto de su carrera.

"No han sido unos años fáciles, pero me quedo con las cosas positivas que he vivido en un club tan grande como Club América. Es momento de dar un paso adelante", aseguró ante el apoyo de muchos fanáticos.